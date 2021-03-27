استخراج 9 جثث و25 مصابًا من تحت الأنقاض بعقار جسر السويس

استخرج رجال الحماية المدنية بالقاهرة ٩ جثث و٢٥ مصابا من سكان العقار المنهار بمنطقة جسر السويس، وجارٍ البحث عن ضحايا آخرين بمساعدة الأهالي.ووصل منذ قليل اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى موقع حادث انهيار عقار سكني مكون من ١٠ طوابق بمنطقة جسر السويس.وكشف مصدر أمني عن أن العقار المنهار بمنطقة جسر السويس شيد مخالفا أعلى ثلاجة حفظ أغذية ومصنع أقمشة أدت إلى تهالك أساس العقار.وأوضح أن رجال الحماية المدنية مستمرون في رفع الأنقاض لإنقاذ أرواح الضحايا واستخراج الجثامين والمصابين وجارٍ حصرهم.وكانت الحماية المدنية قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار سكني مكون من ١٠ طوابق سكنية.على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية لمكان الحادث وجارٍ التعامل.