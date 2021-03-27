8 بوسترات لأبطال مسلسل «الطاووس» (صور)









واصل المخرج رؤوف عبدالعزيز الترويج لمسلسله الجديد "الطاووس"، بطولة النجم العربي جمال سليمان، حيث نشر أكثر من بوستر للمسلسل يتصدرهم نجوم العمل الذين ظهروا بلوك شخصياتهم خلال أحداث العمل، المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.ونشر رؤوف عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددا من البوسترات المنفصلة لكل بطل من أبطال العمل، فكان للنجم جمال سليمان بوستر خاص به، وكذلك الفنانة سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ونهال عنبر، وجمال عبدالناصر، وخالد عليش، وهبة عبدالغني، ورانيا محمود ياسمين، ومها نصار، ودانا حمدان، وعابد عناني، ومهند حسني، ويوسف الأسدي، وفرح الزاهد.وظهرت كل شخصيات مسلسل «الطاووس» خلال البوسترات بشكل مختلف تماما، حيث ظهروا من خلال الشخصيات التي سيؤدوها في المسلسل، والتي حملت في طابعها جانبا من الغموض والتشويق من خلال نظراتهم الحادة وطابع الحزن الذي سيطر على ملامحهم، هذا إلى جانب كلمة مسلسل الطاووس، والتي ظهرت ملطخة بالدماء.وكان رؤوف عبدالعزيز قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التيزر التشويقي الأول لمسلسل "الطاووس"، وعلق عليه، قائلا: "أول تيزر من مسلسل الطاووس رمضان 2021 على شاشة قناة النهار، وانتظروا البرومو الرسمي خلال أيام توكلنا على الله".يشار إلى أن مسلسل «الطاووس» بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، وهبة عبدالغني، ومها نصار، والشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.