وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء مكتب توثيق مول العرب

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم السبت، قرار وزارة العدل بإنشاء فرع للتوثيق، تحت اسم "فرع توثيق مول العرب"، ويتبع الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، ويكون مقره بمول العرب، في ميدان جهينة بمدينة السادس من أكتوبر، بقسم شرطة أكتوبر أول في محافظة الجيزة.ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق أول 6 أكتوبر مكانيًا أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.