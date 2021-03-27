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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل 2304 إصابات جديدة بكورونا

السبت 27/مارس/2021 - 11:57 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 2.304 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 248.372 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 453.069 حالات منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.477 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.428 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 436.463 حالة.

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