استنفار أمني وانتداب ضباط لتأمين موكب نقل المومياوات

كشف مصدر أمني عن أن مديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، انتدبت عددا من ضباط الإدارات العامة لتأمين موكب نقل المومياوات الملكية.وأوضح أن "الجندي" أمر بتكثيف الاستعدادات الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية في كافة دوائر العاصمة.من جانبه، أمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتفعيل حالة الاستنفار الأمني وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي قبيل تأمين موكب نقل المومياوات.