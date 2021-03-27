مكافحة الإرهاب في العراق: أسلوب تكتيكي جديد لمواجهة «داعش»

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عن آخر تطورات عملياته ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في جميع أنحاء البلاد.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت إن "عملية (الأسد المتأهب) التي استمرت أسبوعين لاستهداف بقايا عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال مخمور جنوب الموصل شهدت استخدام أسلوب تكتيكي جديد يتبع لأول مرة من قوات الجهاز".وأضاف النعمان أن "الأسلوب التكتيكي اعتمد أولًا على المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها وفق جهود كبيرة قبل انطلاق العملية ومن ثم استدراج العناصر الإرهابية الى هذه المنطقة ليتم استهدافها بالضربات الجوية، فضلًا عن السيطرة على جميع الطرق المؤدية الى المنطقة"، موضحا أن الأسلوب اعتمد أيضًا على استهداف العناصر الإرهابية التي تهرب من الضربات الجوية بواسطة قناصي الجهاز.وتابع أن "هذا الأسلوب يتناسب مع طبيعة المنطقة والعدو، الذي اعتمد على نشر فرقة من القناصين في محيط المنطقة التي شهدت العمليات"، مبينًا أن الأساليب المتنوعة التي يتبعها الجهاز تفاجئ الإرهابيين، لأنها أساليب مختلفة من عملية إلى أخرى.وأكد النعمان وجود تنسيق عال جدًا خلال هذه العملية مع طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، منوهًا بأن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة في مختلف المناطق.