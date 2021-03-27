كدمات متفرقة وكسور واختناق.. مناظرة النيابة لضحايا عقار جسر السويس

انتقل منذ قليل فريق من جهات التحقيق لمناظرة جثث ضحايا انهيار عقار جسر السويس، وكشفت المناظرة أن الوفاة جاءت نتيجة كدمات متفرقة بجسد الضحايا بالإضافة لتهشم في رأس أحدهم، واختناق آخرين جراء الانهيار.وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثث وتسليمهم لذويهم.وكشفت التحريات الأولية في حادث انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 24 آخرين، أن مالك الطابقين الأرضي والأول شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية وكان يقوم بالعبث المستمر في أساسات العقار.وأوضحت التحريات أن مالك العقار قام بالبناء المخالف حتى 10 طوابق خلال فترة قصيرة، ما أثر على الأساسات التي انهارت أثناء العبث بها.وتبين أن مصنع الملابس المتواجد أسفل العقار، تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي، وتم إخلائه وتشميعه بتاريخ 7 مارس الجاري، وتم تحرير المحضر رقم 4319 جنح السلام أول ضد "وليد محمود محمد" مواليد 1988، ومقيم 4 م التعمير شيراتون، القاهرة، لإدارته مصنع بدون ترخيص وتحويل البدروم لجراج بتاريخ تحرير المحضر، وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.كانت قد أمرت جهات التحقيق بسرعة تقديم الرعاية الصحية لطفلة 6 أشهر تم إنقاذها من أسفل عقار جسر السويس المنهار، وبتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع الحادث برفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.