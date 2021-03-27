«برودة ورياح وشبورة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن أنه من المتوقع أن تنشط الرياح نسبيًا خلال اليوم، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.وأضاف شاهين أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مشيرا إلى برودة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم، السبت، مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائلا للبرودة على السواحل والرياح نشطة على على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون طقسا لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة كذلك.أما عن حالة الطقس ليلًا، فقد أشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون الطقس باردا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما عن جنوب الصعيد وجنوب سيناء فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة.وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ستشهد شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.