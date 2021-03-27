هونج كونج تتوقع تقريرا عن التعبئة المعيبة للقاحات «بيونتيك»

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، في عددها اليوم السبت، نقلا عن مسؤول بارز، أن هونج كونج تتوقع صدورنتائج أولية لتحقيق بشأن عيوب في تعبئة لقاح "بيونتيك إس إيه كوفيد19-" المضاد لفيروس كورونا، الأسبوع المقبل.ونقلت الصحيفة عن باتريك نيب، وزير الخدمة المدنية، أنه هاتف شخصيا إدارة الموزع الإقليمي لشركة "شنجهاي فوسون" للأدوية لطلب شحنة جديدة حال أثيرت مخاوف تتعلق بالسلامة من عبوات اللقاحات الموجودة بالفعل في هونج كونج، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.وتردد أن نيب قال في برنامج إذاعي إن هونج كونج سوف تعطي أولوية لهؤلاء الذين يحتاجون جرعة منشطة من اللقاح عند استئناف شحنات لقاح بيونتيك.وأعرب عن أمله في أن يتمكن الناس من الحصول على الجرعة الثانية قبل منتصف أبريل.وبدأت هونج كونج إعطاء اللقاحات في السادس من مارس، ومن المقرر يتلقى الأشخاص الجرعة الثانية بعد 21 يوما.وعلقت هونج كونج وماكاو استخدام اللقاح يوم الأربعاء الماضي، فيما بدأت بيونتيك وفوسون تحقيقا بشأن أغطية الأمبولات المعوجة، أو غير محكمة الغلق، ووجود بقع طفيفة على عدد صغير منها.