«عربية النواب» تدين استمرار مليشيات الحوثي في استهداف السعودية

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها أمس عَبْر عدد من الطائرات المُفخخة، فضلًا عن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان بمقذوف.واستنكر أباظة، في بيان، مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها بالرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن، مؤكدًا أن صمت المجتمع عن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثى داخل اليمن جعل هذه الجماعة المارقة تواصل أعمالها الإرهابية ضد السعودية.وطالب النائب المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، سرعة التدخل لوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، خاصة أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، معلنا دعمه التام فيما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.