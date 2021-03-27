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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة»: استمرار تطهير شبكات الصرف الصحي للقضاء على المناطق الساخنة

السبت 27/مارس/2021 - 11:55 ص
تطهير شبكات الصرف
تطهير شبكات الصرف
مصطفى دياب
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء من عملية الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى بمنطقة الزهور ومدينة القصاصين، وذلك للقضاء على المناطق الساخنة، ومستمرون فى تطهير جميع شبكات الصرف الصحى دون توقف لرفع كفاءتها حتى تستوعب أى زيادة متوقعة، وذلك باستخدام سيارات النافورى، والكباش، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال ومُخلَّفات ومواد صلبة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى بمركز ومدينة القصاصين، بالإضافة الي تركيب مطابق صرف صحي، كما تم الانتهاء إحلال وتجديد خط مياه 4 بوصه بطول 24 مترًا بقرية المحسمة، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمود حسونة، وفي مدينة التل الكبير تم الانتهاء من توصيل خطوط المياه P VC بدل الخطوط الاسبستوس القديمة، منطقة كهرباء وادي الملاك، كما تم اصلاح كسر في خط 4 بوصة بمنطقة المنشية بدائرة التل الكبير، وذلك تحت أشراف الدكتور وائل عبد المنعم.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش.

وناشد، المواطنين فى محافظات القناة الثلاثة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضى واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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