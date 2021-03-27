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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 3.4 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة.. ضبط 1231 قضية تموينية

السبت 27/مارس/2021 - 11:53 ص
لحوم ودواجن وأسماك
لحوم ودواجن وأسماك
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 1،98 طن "مقطعات لحوم ودواجن – برجر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 1،43 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط (7،4 طن "مسلى – زيت طعام معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" – 2،250 طن مواد غذائية خام تستخدم فى تنقية الزيوت" مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج")، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة كفرالشيخ.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4،72 طن "عسل نحل - تمور معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة القليوبية لاستيلائه على مبلغ 1،317،456 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة، وبحوزته 1024 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على أموال الدعم المقررة لها، وتجميعه 650 كيلوجرام دقيق بلدى مدعم استخراج 82% للاتجار بها فى السوق السوداء، وضبط المدير مسئول عن مصنع لتعبئة الغاز الصب بمحافظة الجيزة لتجميعه 5،143 طن "غاز صب" عن طريق إنقاص الأوزان فى أسطوانات البوتاجاز وقدرت بــ26،744 جنيه.

وأسفرت الجهود في ضبط 574000 قطعة "كمامة طبية" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات "منتج نهائى، تحت التجهيز" – 3600 متر "أقمشة غير منسوجة" وبدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 1295 قطعة ملابس للأطقم الطبية تستخدم مرة واحدة غير مطابقة للمواصفات "منتج نهائى" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط 4 أطنان "أعلاف حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

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