أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خروج 18 حالة من مصابى عقار السلام المنهار من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، مشيرًا إلى استقرار حالة المصابين الستة الباقين واستمرار تلقيهم العلاج بالمستشفى.وتواجد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منذ فجر اليوم، بموقع انهيار عقار السلام للإشراف على عمليات إنقاذ السكان العقار.كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).وعلى الفور، انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لموقع الحادث ورفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، حيث تم نقل 24 حالة إصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس، مع وجود 5 حالات وفاة ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة، تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.ثم انتقل محافظ القاهرة إلى مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام.ووجّه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.وأكد محافظ القاهرة أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى، وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين، مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى.