اجتماع الأسرة بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت

أجتمعت أسر كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت، وكان عنوان اللقاء "العائلة في قلب الله"، وقدمه أبونا متاوس أديب، وذلك عبر تطبيق زووم لمواجهة تداعيات كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.ومن جهته احتفلت كنيسة سيدة البشارة للأقباط الكاثوليك بقداس عيد البشارة، حسب الطقس البيزنطي.وقام بالصلاة الأب بيو فرح الفرنسيسكاني، والأب نبيل اشعياء، وحضور الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم والقائم بأعمال الدلتا، والشماس فادي، وذلك بحضور شعب طائفة الروم الكاثوليك بطنطا.