السبكي: التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نقلة طبية متميزة

أشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بما تحتويه مستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد من عناصر طبية متميزة وأطقم طبية ماهرة وتقنيات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى بوحدة قسطرة القلب في المستشفى، والتي أصبحت تُحاكي أكبر وحدات القلب العالمية بشهادة الخبراء العالميين المتخصصين.وقال السبكي إن ما تشهده محافظة بورسعيد، اليوم، من توافر خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى ووفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية، من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية ودون تمييز.وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ببورسعيد تعد نقلة طبية متميزة لم تشهدها المحافظة من قبل، وحققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع وأعلى معدلات رضاء المنتفعين شهدت به المؤسسات الدولية، وأشادت به الهيئات والوزارات الداعمة للمشروع، حيث إنه ولأول مرة يتوافر هذا الكم الهائل من الخدمات الطبية، ووفقًا لأحدث الممارسات العالمية داخل نطاق المحافظة وبأعلى جودة وبأقل تكلفة مقارنة بمثيلاتها من المستشفيات في القطاع الخاص.تجدر الإشارة إلى أنه سبق ونجح فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد فى إنقاذ حياة اثنين من المرضى، الأول يبلغ من العمر 95 عامًا، والثاني يبلغ من العمر 72 عامًا، بإجراء عمليات تبديل الصمام الأورطي لهما بالقسطرة عن طريق تقنية التافي (TAVI) دون اللجوء إلى الجراحات التقليدية، وخرجت الحالتان من المستشفى بحالة صحية عامة ممتازة.