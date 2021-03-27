580 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء بحي ضواحي بورسعيد

أعلن اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي تلقى حتى الآن 580 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء منذ فتح باب التصالح.وطالب "قاسم" المواطنين الراغبين في التصالح، خلال تفقده سير العمل بالمركز، الإسراع في تقديم الطلبات قبل نهاية الموعد المحدد نهاية شهر مارس الحالي، للاستفادة من مزايا القانون والتيسيرات التي أقرتها الدولة لتشجيع المواطنين على التصالح في ظل خفض قيمته وتسهيلات في السداد على أقساط أو السداد الفوري بخصم 25%.وأكد انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واستمرار تيسير إجراءات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء الموعد المحدد.