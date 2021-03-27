«الرعاية الصحية»: نجاح ثالث عملية استبدال صمام أورطي بتقنية التافي لمُسنة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح ثالث عملية استبدال صمام أورطي بالقلب باستخدام تقنية التافي (TAVI) لمُسِنة تبلغ من العمر 75 عامًا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد.وأشارت الهيئة، إلى أن تقنية (التافي) هي أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج أمراض القلب، ومن أحدث ما توصل إليه العلم في عمليات استبدال الصمام الأورطي، والتي تعني استبدال الصمام من دون شقّ منطقة الصدر، وذلك عن طريق القسطرة دون اللجوء إلى الجراحات التقليدية كالتدخل الجراحي في جراحات القلب المفتوح.وأضافت، أنه تم إجراء عملية استبدال الصمام الأورطي للمريضة عن طريق تقنية التافي، حيث كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام إضافة إلى إصابتها بمرض السكري والسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم، والذي أدى إلى صعوبة التعامل مع الحالة المرضية جراحيًا وعدم اللجوء إلى الجراحات التقليدية واستبدالها بتقنية التافي حفاظًا على حياة المريضة.وتابعت هيئة الرعاية الصحية: أنه تم تجهيز المريضة وإجراء العملية لها بنجاح على يد فريق من أمهر أطباء وأساتذة جراحات القلب والصدر والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصي بورسعيد، والذي يضم أ.د. ياسر صادق استشاري القلب وخبير القسطرة القلبية بالمستشفى، أ.د. طارق رشيد أستاذ القلب ورئيس قسم جراحات القلب والصدر بالمستشفى، أ.د. أمير البسطويسي استشاري جراحة القلب والصدر، واستشاريي القلب أ.د. أحمد شبل وأ.د. محمد علم الدين، واستشاري جراحة الأوعية الدموية د. محمد لبيب، كما يضم الفريق المعاون للفريق الطبي من أكفأ طواقم التمريض وفنيين الأشعة بقسم قسطرة القلب في المستشفى.واستكملت الهيئة، أن مستشفى النصر التخصصي التابعة لها ببورسعيد أجرت عملية استبدال الصمام الأورطي للمريضة عن طريق تقنية التافي وهي من جراحات القلب المعقدة، بتكلفة مساهمة 300 جنيه فقط لا غير، حيث أنها من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وأنه تتجاوز تكلفة إجراء مثل هذه العمليات في مستشفيات القطاع الخاص سواء بمصر أو خارجها الـ 500 ألف جنيه.