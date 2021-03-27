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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

السبت 27/مارس/2021 - 11:41 ص
السفينة الجانحة بقناة
السفينة الجانحة بقناة السويس
مصطفى دياب
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كشفت مصادر بقناة السويس، عن تحرك جزئي بسيط بمقدار 5 درجات، في عملية سحب سفينة الحاويات البنمية العملاقة:EVER GIVEN" الجانحة بقناة السويس، بعد المحاولات الليلية لسحب السفينة.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن تحرك السفينة بمقدار 5 درجات جاء بعد أعمال التكريك، إلا أنها ما زالت جانحة بمنتصف القناة السويس وسط محاولات لإعادة تعويمها.

وأكدت، أن المحاولات ما زالت مستمرة، ولا يمكن اعتبار أن هناك نسبة النجاح سوى بعد إعادة تعويم السفينة، مشيرًا إلى أن وضع الحاوية صعب وتحتاج لمزيد من الجهد والوقت لإعادة التعويم.

وكانت 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها "بركة 1"، و"عزت عادل"، بدأت في أعمال سحب السفينة الحاويات في محاولة جديدة لعملية تعويم السفينة عقب الانتهاء من أعمال التكريك.

وتعد القاطرات وحدات بحریة ذات أبعاد صغیرة، ولكن بقدارت عالیة تستهدف شد دفع السفن، وتحتوي على ونش شد ذو قدرة مناسبة لحجم السفن.

وكانت الكراكتين "مشهور"، و"العاشر من رمضان" انتهيتا من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN".

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