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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عاطل وسيدة يتاجران فى المخدرات بمصر القديمة

السبت 27/مارس/2021 - 11:55 ص
رجال المباحث
رجال المباحث
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كميات من الهيروين والحشيش والكوكايين قبل بيعها على عملائهما في مصر القديمة.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل وإحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم مصر الجديدة) أثناء استقلالهما سيارة (مستأجرة قيادة أحدهما) بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر - كمية من مخدر الآيس - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مسحوق الكوكايين المخدر – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - كارت فيزا لأحد البنوك - 12 قطعة زجاجية مختلفة الأحجام"، أدوات تُستخدم لتعاطى المواد المخدرة").

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة تنقلاتهما، وأن كارت الفيزا المضبوط خاص بأحد المتهمين يحوى مبلغًا ماليًا من متحصلات نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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