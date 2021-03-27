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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس تأمل تحريرها خلال ساعات

السبت 27/مارس/2021 - 11:39 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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أعرب رئيس شركة «شوي كيسن كايشا» المالكة لناقلة الحاويات الضخمة العالقة في قناة السويس، عن أمله في تعويم السفينة مساء اليوم السبت.

وقال يوكيتو هيحاكي رئيس الشركة خلال مؤتمر صحفي نقلته الصحافة اليابانية اليوم السبت: «إننا بصدد إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية» متوقعا تحرير سفينة «إيفرجيفن» «مساء اليوم السبت».

وجنحت سفينة الحاويات «إم في إيفرجيفن» صباح الثلاثاء في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس. ويبلغ طول السفينة التي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام 400 متر وعرضها 59 مترًا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

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