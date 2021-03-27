ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وبانجو فى أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 6 أشخاص، خلال حملة اليوم السبت، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح.وكانت قد تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد بالقبض على 6 أشخاص، وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2.250 كيلوجرام.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.