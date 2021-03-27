النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلا في انهيار عقار جسر السويس

أمر المستشار عصام المنشاوي- رئيس هيئة النيابة الإدارية- بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في واقعة انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة، بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) في ساعة مبكرة من صباح اليوم.كما وجّه بالتحقيق في الواقعة لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.كانت قد أمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بحي جسر السويس، والوقوف على أسباب الانهيار، ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لموقع الحادث، ورفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.وتم نقل 23 حالة إصابة إلى مستشفى السلام، و3 حالات وفاة، وجارٍ البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهارة، وجارٍ البحث عن ضحايا أسفل انقاض عقار جسر السويس المنهار.