شوقي: الامتحان الورقي للأول والثاني الثانوي بنفس أسئلة الإلكتروني

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان الورقي للصفين الأول والثاني الثانوي سيكون بنفس نظام الأسئلة بالنظام الجديد، كما هي بالنظام الالكتروني على أجهزة التابلت.وأوضح شوقي، في تصريحات صحفية له، أن الهدف من تحويل الامتحان الإلكتروني للورقي لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، هو إغلاق أبواب الغش على الطلاب.وشدد وزير التعليم أن الامتحان سيتطابق تماما مع نفس الامتحان على شاشة التابلت، متابعًا أنه لو كان الطالب يستطيع الإجابة على الامتحان الإلكتروني عبر أجهزة التابلت، فستكون نفس الإجابة على الورق؛ لأنه نفس السؤال.كان قد قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة، على أن يكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت)، ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.