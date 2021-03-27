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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مشيدة بتوجيهات السيسي.. «الغرف التجارية» تنعى شهداء قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 11:36 ص
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
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نعى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.

وقال مجلس إدارة الاتحاد، في بيان: "نحتسب الضحايا عندالله شهداء"، موجها خالص التعازي لأسر الشهداء ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأشاد العربي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة حشد أجهزة الدولة لجميع إمكانياتها للتعامل مع تداعيات الحادث والرعاية الصحية للمصابين ومضاعفة أرقام التعويضات لأسر الشهداء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بسرعة حشد أجهزة الدولة لجميع امكانياتها للتعامل مع تداعيات الحادث بكامل الرعاية الصحية والاتفاق على مضاعفة أرقام التعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى، ومن 20 إلى 40 الف جنيه لكل مصاب وفقا لدرجة الإصابة.

يذكر أن الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن عدد حالات الوفيات في حادث قطاري سوهاج الذي وقع ظهر أمس الجمعة، بلغ 32 حالة وفاة، وخلف 165 مصابا.

وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إخلاء 100% من المصابين من موقع الحادث، وتم توجيه طائرتين من القاهرة يحملون أطقم طبية في مختلف التخصصات للمشاركة في إسعاف المصابين.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم توزيع المصابين بين مستشفى سوهاج الجامعي والتعليمي ومستشفى طهطا والمراغة، مؤكدةً أن المحافظة يتواجد بها الكميات الكافية من أكياس الدم.

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