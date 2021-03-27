إصدار قرار بابوى بإشراف الأنبا أسطفانوس على إيبارشية بنى مزار

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بتكليف الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن بالإشراف الكامل روحيًا وإداريًا وماليًا، على إيبارشية بني مزار وتوابعها.وتابع البابا في نص قراره البابوي: أن يكون الأنبا أسطفانوس الممُثل القانوني للإيبارشية أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية وأمام المحاكم بالإضافة إلى أنه له الحق في تفويض الغير أمام الجهات المختلفة بالإضافة إلى تقديمه تقارير دورية لنا عن الخدمة بالإيبارشية إلى حين اختيار أسقف لها.جدير بالذكر أن الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار بمحافظة المنيا توفي في 5 مارس الجاري، بعد معاناة طويلة مع المرض.ولد الأنبا أثناسيوس في 27 أبريل 1948 وترهبن في 7 أبريل 1975 ثم رسم قسيسًا في يناير 1978 ثم قمصًا في 24 أغسطس 1980.خدم ما بين بني سويف وولاية كاليفورنيا الأمريكية (من عام 1980-1989) وأستراليا 1989، ثم خدم في سكرتارية قداسة البابا شنودة الثالث.ورسم في عام 2001 أسقفًا لبني مزار بيد البابا شنودة الثالث.