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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الغزل والنسيج» لوفد عمالي عراقي: تنسيق مشترك في قضايا حماية الوطن

السبت 27/مارس/2021 - 11:34 ص
وفد عمالي عراقي
وفد عمالي عراقي
دعاء جابر
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أكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم، أهمية التنسيق العربي بين الاتحادات والنقابات العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة ستار دنبوس، إلى مقر النقابة العامة للغزل والنسيج، بعضوية رحيم الغانمي، نائب رئيس الاتحاد العام، وحسين القريشي، عضو المكتب التنفيذي أمين العلاقات الخارجية، وسعادة حميد عبرة، عضو المكتب التنفيذي أمين الشؤون المالية.

وتناول اللقاء، سبل التعاون العمالي والتنسيق في القضايا المشتركة التي تخص مصالح وحقوق العمال المشروعة وبحث ما جرى الاتفاق عليه مع هدى الألوسي، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في العراق، بشأن استضافة "نقابة العراق" ورشة عمل حول طرق النهوض بصناعة الغزل والنسيج بالعراق، تشارك فيها المنظمات النقابية الأعضاء بالاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج.

وأكد عبدالفتاح إبراهيم خلال الاجتماع على دور العمال في معركة التنمية والبناء خاصة في المرحلة الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع من صراعات، وأوبئة، وخلافه، مشيدًا بدور العمال أيضا في الوقوف بجانب بلادهم في مواجهة الإرهاب والتطرف، والإستمرار رغم التحديات في العمل والإنتاج.

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