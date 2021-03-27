سقوط سائق هارب من 45 حكمًا قضائيًا بمدينة بدر

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على سائق هارب من 45 حكمًا قضائيًا بغرامات مالية بلغت مليون جنيه في مدينة بدر.تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (سائق - مُقيم بمحافظة الشرقية) والمطلوب التنفيذ عليه في عدد (45) حكم حبس جزئى ومستأنف بإجمالي حبس 45 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.