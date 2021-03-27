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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الرياح تعطل حركة الصيد بكفر الشيخ لليوم السادس على التوالى

السبت 27/مارس/2021 - 11:45 ص
حركة الصيد
حركة الصيد
عمرو الشامي
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توقفت حركة الملاحة بميناء البرلس ومياه البحر المتوسط بكفر الشيخ، اليوم السبت، لشدة الرياح، لليوم السادس على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ الذى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء البرلس، باستمرار توقف حركة الصيد، اليوم السبت، لليوم السادس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تمامًا، كما استقبل الميناء مركب صيد قادمة من دمياط لم تستطع مقاومة ارتفاع الأمواج طوال فترة رحلة الصيد من دمياط فلجأت لميناء الصيد بالبرلس.

وناشد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفًا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولًا بأول، في حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

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