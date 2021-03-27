ضبط نصاب استولى على مليون جنيه من 14 مواطنًا بزعم استثمارها

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على شخص نصب على 14 مواطنا بإيهامهم باستثمار أموالهم في مجال التجارة مقابل أرباح بمنطقة حدائق القبة.أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، له معلومات جنائية- بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال التجارة مقابل أرباح، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاط إجرامي على النحو المُشار إليه، وأقر بارتكابه (14 واقعة بإجمالى مبالغ مالية مُستولى عليها بلغت أكثر من مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.