إزالة 11 حالة تعدِ على الأراضِ الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وأبو المطامير عن إزالة 11 حالة تعدي على مساحة 3135 م2 عبارة عن:- إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 3035 بقرى كوم زمران والوفائية والمسين وطيبة بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وفك شدة خشبية قبل وضع طبقة الحديد، وإزالة حالة تعدي على حرم الطرق بنطاق قرية الناصر بأبو المطامير بمساحة 100 م عبارة عن سور بالبلوك الأبيض والمونة الإسمنتية.