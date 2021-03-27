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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط بائع سرق مبلغًا ماليًا من شخص بعد خروجه من بنك فى الأميرية

السبت 27/مارس/2021 - 11:52 ص
متهم
متهم
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نجح رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على بائع لسرقته مبلغًا ماليًا من شخص بعد خروجه من بنك في منطقة الأميرية.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم، ووضعه داخل حقيبة بلاستيكية، وتوجهه لشراء بعض المستلزمات بذات المنطقة، وعقب عودته لمسكنه اكتشف سرقة جزء من المبلغ المالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة بائع متجول "له معلومات جنائية"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حيث أقر بتمكنه من مغافلة المجنى عليه أثناء شراء بعض المستلزمات منه وسرقة المبلغ المالى بأسلوب "النشل"، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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