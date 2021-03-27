«الزراعة»: صادرات مصر من الألبان تجاوزت 5 مليارات جنيه

قال الدكتور على عبد المحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه من المتوقع أن يؤدي المشروع القومي لتطوير مراكز الألبان إلى زيادة درجة التصنيع للمنتجات الزراعية وزيادة القيمة المضافة لها من ناحية، وتوفير فرص العمل من ناحية أخرى، مضيفا أن قيمة صادرات مصر من الألبان ومنتجاتها بلغت حوالي 5.086 مليار جنيه، تمثل نحو 6.2 %من جملة قيمة الصادرات الغذائية لنفس العام.وأضاف عبدالمحسن لـ"الدستور"، أن قيمة واردات مصر من الألبان ومنتجاتها بلغت نحو 10.360 مليار جنيه، تمثل نحو 4.5% من جملة قيمة الورادات الغذائية، وومن المتوقع أن يؤدي المشروع القومي إلى زيادة قيمة الصادرات من زيادة الجودة، ومن المتوقع انخفاض قيمة الواردات كنتيجة لانخفاض نسبة الفاقد في الألبان.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي المشروع القومي لتطوير مراكز الألبان إلى تحقيق أحد محاور الأمن الغذائي الخاص بسلامة الغذاء، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين، وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المتعلقة بسلامة الغذاء.