الحكومة تنفي إجراء امتحانات الثانوية العامة ورقيًا العام الحالي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيًا خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021.وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيًا خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021، مُوضحةً أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونيًا على التابلت، بلجان في المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات- وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ، مُشيرةً إلى إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين في شهرى أبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وكذلك تحديد المشكلات وحلها تمهيدًا لإجراء اختبارات تجريبية في شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.وفي سياق متصل، سيتم عقد امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدرسة، بلجان مؤمّنة ومراقبة، على أن يكون الامتحان ورقيًا- اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق- وتكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).