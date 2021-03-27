الحكم بإعدام «سفاح الجيزة» فى قتل «شقيقة زوجته»

قضت محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا للمتهم القذافي، والمعروف إعلاميًا بسفاح الجيزة في اتهامه بقتل المجني عليها نادين شقيقة زوجته.وصل المتهم للمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وظهر يرتدي بدلة الإعدام.وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015- 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.