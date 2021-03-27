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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالي: نتابع مع المستشفيات الجامعية حالات مصابي قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 11:26 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
ريم محمود
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أكدت مصادر بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتابع مع المستشفيات الجامعية حالة ضحايا حادث قطاري سوهاج ويتم توفير ما يحتاجونه على الفور.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة للدستور أن وزير التعليم العالي وجه بإعداد تقارير يومية عن الحالات ومتابعتها لكي يطلع عليها.

وكان قد وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المستشفيات الجامعية لإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي حادث تصادم القطارين؛ وتقديم مايلزم من خدمات علاجية، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أي جهة للمساندة في حال طلبها، ودعا رئيس جامعة القاهرة جميع المنتسبين للجامعة إلى التبرع بالدم لمصابي الحادث.

كما عبر رئيس جامعة القاهرة، عن كامل الدعم والمساندة لأهالي الضحايا والمصابين، والوقوف في مساندة الدولة التي لا تتأخر عن أبنائها، وعزمها القوي والمستمر على إنهاء هذا النمط من الكوارث.

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