اجتماعات الربيع تناقش التعافي من تأثير كورونا

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أنه من المقرر أن تركز اجتماعات الربيع 2021 المزمع عقدها في 5 أبريل المقبل عبر الإنترنت، على مساعدة البلدان على بناء تعافٍ أخضر وقادر على الصمود.وسيناقش القادة من الحكومات ومؤسسات الأعمال والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني مع مجموعة متنوعة من الخبراء هذه التحديات العالمية، والسبيل للمضي قدما نحو تحقيق تعافٍ قادر على الصمود.وأوضح البنك الدولي أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي لا تزال مستمرةأصابت الاقتصاد العالمي بنكسة غير مسبوقة، ومن المرجح أن يكون التعافي منها بطيئا ومتباينا، وتسبَّبت الأزمة الراهنة في تفاقم أوضاع عدم المساواة في أنحاء العالم، وبدون الحصول على اللقاحات ستزداد الفجوة اتساعا.