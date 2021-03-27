الزراعة: تنفيذ 13 مدرسة حقلية في 7 محافظات

قال الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم خلال هذا الأسبوع ( ١٥- ٢٥ مارس) تنفيذ ١٣ مدرسة حقلية.وأوضح أنه تم تنفيذ ٣ مدارس لمحصول القمح بالبحيرة وكفر الشيخ وبني سويف، ومدرسة لمحصول الفول البلدي ببني سويف، ومدرستين لمحصول البصل بالغربية والدقهلية.كما تم إنشاء ٤ مدارس لمحصول بنجر السكر بكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والنوبارية بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية، و٣ مدارس للإنتاج الحيواني بالمنوفية والغربية وكفر الشيخ.