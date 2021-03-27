ببدلة الإعدام.. سفاح الجيزة يصل المحكمة

وصل منذ قليل، لمحكمة الجنايات، قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" لحضور جلسة النطق بالحكم عليه في اتهامه بقتل شقيقة زوجته، وظهر المتهم يرتدي بدلة الإعدام.وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.