اليونان تلزم العاملين في عدة قطاعات بإجراء اختبار كورونا أسبوعيًا



ووفقا لكونتوزامانيس، يشمل هؤلاء العاملين في المدارس الشركات تجارة التجزئة، المطاعم، السياحة، التصنيع، الشحن، والشحن البحري، وكذلك المحاكم، مضيفا أن الحكومة ستفرض الاختبار الإلزامي على المعلمين والطلاب.

أعلنت السلطات اليونانية أن إجراء اختبار ذاتي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أسبوعيا سيكون إلزاميا للأشخاص العاملين في قطاعات محددة، من بينها التعليم والسياحة والمحاكم، من أجل استئناف أنشطتها بأمان.وقال نائب وزير الصحة، فاسيليس كونتوزامانيس، خلال مؤتمر صحفي يومي الليلة الماضية، إن الحكومة ستوفر مجموعات الاختبار مجانا من خلال الصيدليات اعتبارا من الأسبوع الأول من أبريل، وذلك في محاولة للحصول على صورة أوضح لانتشار فيروس كورونا، حسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.وأضاف كونتوزامانيس: "أن مجموعات الاختبار الذاتي ستستخدم كأداة، لاستئناف أنشطة معينة بأمان".وتابع "أن العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي يصاحبها التزام المواطنين الناشطين في المجالات الحساسة بالخضوع لاختبار أسبوعي".