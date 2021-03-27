حملات لإزالة الإعلانات المخالفة في الشرقية

أجرت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمنزل حيان، صيانة أعمدة الإنارة وكشافات الليد بقرية كفر العايد والطرق المؤدية إلى القرية لرفع مستوى الإنارة بالطرق الرئيسية.كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق برفع كفاءة الإنارة بالأعمدة وتركيب اللمبات وتغير التالف منها بشارع الغرفة التجارية لتحسين مستوى الإنارة بالشوارع، كما تم رفع وإزالة الحواجز الحديدية بشارع مدرسة الناصرية الاعدادية بمنطقه حى الزهور والتى تسبب أشغال بالشارع وإعاقة حركة السيارات وعبور المواطنين.وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برفع اللافتات المخالفة من على الأعمدة بطريق موقف المنصورة وشارع الغشام للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع العاصمة.كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة 46 إعلان مخالف بناحية شارع سعدون سعد زغلول بنطاق المدينة.كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة تندات مخالفة بنطاق موقف الحسينية صان الحجر حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.