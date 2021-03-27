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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شروط الالتحاق بحضانات الأطفال ذوي الإعاقة

السبت 27/مارس/2021 - 11:35 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تخصيص دور حضانات للأطفال ذوى الإعاقة، فى إطار الخدمات المقدمة لمختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني، أن حضانات ذوي الإعاقة هي وحدات تأهيلية معدة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعاية الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة حسب الفئة التي تقبلها الدار من رعاية اجتماعية وطبية ونفسية وذلك لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات التي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع وفقًا لما تبقى لديهم من قدرات.

◄ وأشارت إلى أن شروط الالتحاق هى:-

- أن يكون سن القبول من (3) سنوات إلى (8) سنوات.

- أن يكون الطفل خالي من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية الغير مستقرة أو الأمراض العقلية.

- انتماء الطفل إلى أسرة تتولى شؤونه وتتعاون مع الحضانة في تنشئته وإعداده للمرحلة التي تلي الحضانة​.


◄ المستندات المطلوبة:
- طلب إلتحاق.                              
- صورة شهادة الميلاد.
- استمارة مقابلة أولى.                          
- 3 صور شخصية للطفل.
- بحث إجتماعي.                                 
- تقرير طبي.
- تقرير نفسي.                                    
- استمارة السلوك الشخصي والعادات.

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