غرق قارب على متنه مسئولون سودانيون في وادي حلفا، فيما لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، وفق ما أفادت قناة "العربية" اليوم السبت.ونقلت "العربية" أن سوء الأحوال الجوية تسبب بغرق القارب الذي كان يحمل على متنه مسئولين أمنيين، بينما تمكن بعض من كان على متن القارب من النجاة.