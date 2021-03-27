البنك الدولي يدعم تونس بـ100 مليون دولار للحصول على لقاحات كورونا

وافق البنك الدولي على منح تونس تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبرنامج مواجهة جائجة فيروس كورونا، من أجل وصول منصف ومتاح للقاحات الفيروس بمختلف جهات البلاد حسب جريدة الشرق التونسية.ويهدف هذا التمويل إلى مرافقة تونس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد (كوفيد- 19) الرامية إلى تلقيح 50 بالمائة من السكان حتى نهاية سنة 2021 من خلال شراء وتوزيع عدة ملايين من جرعات اللقاحات الآمنة، عن طريق مبادرة "كوفاكس" أو مباشرة من المصنعين، شرط استجابتها لمعايير موافقة البنك الدولي.كما يأتي هذا التمويل الإضافي لتعزيز عدة جوانب أساسية في الخطة الوطنية للتلقيح ومنها استهداف الفئات ذات الأولوية، وتكوين ومتابعة أعوان الصحة المكلفين بالقيام بعملية التلقيح وتطوير البنية التحتية لسلسلة التبريد على مستوى الجمهورية بشراء حوالي 3000 مجمدات وثلاجات، وتنظيم حملات اتصالية وتوعوية لتحسين قبول المواطنين على التطعيم.