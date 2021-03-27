بعد إطلالتها الرياضية.. 9 أسباب وراء سر رشاقة إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورها لها مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية.وظهرت العاصي مرتدية "بنطلون أسود" نسقت معه "توب" قصيرا كشف عن بطنها باللون الأسود مع حذاء رياضي، واعتمدت على جمالها الطبيعي، وتركت شعرها منسدلًا.وسأل عدد كبيرمن متابعيها عن النظام الذي تتبعه، وهو ما نرصده في السطور التالية وفق ردودها.- ممارسة رياضة القوة بشكل يومي.- النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا.- البعد عن النشويات بكل أشكالها "الخبز، الأرز، المكرونة"- تتناول الشوفان بدلا من الخبز الأبيض.- رياضة المشي وهي من أكثر الرياضات المفضلة لديها.- تتناول السكريات بكميات قليلة.- تناول الأعشاب بكثرة على مدار اليوم.- لا تتناول اللحوم والألبان كونها نباتية.- تتناول كميات كبيرة من الأسماك.يذكر أن أحدث أعمال الفنانة إيمان العاصي مسلسل "مملكة إبليس"، وتشاركها بطولته غادة عادل ورانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، من تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.