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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: إعطاء 32.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 11:29 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه جرى إعطاء 3. 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ578 ألفا و742 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 3 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 14 أسبوعًا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 34. 4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 126 ألفًا و755 حالة حتى الآن.

ومضى قرابة عام وسبعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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