قافلة طبية تفحص 1679 مواطنا بكفر الدوار في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.وفي ذات السياق، نفذت مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية بقرية البسلقون مركز كفرالدوار 24 و25 مارس الجاري.وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أنف وأذن، مسالك بولية"، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إلى أن القافلة على مدار اليومين تمكنت من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1679 مواطنًا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 390 حالة باطنة، و217 حالة جراحة عامة، 109 نساء وتوليد، 411 حالة أطفال، 129 حالة مسالك بولية، 153 حالة أنف وأذن، 182 حالة جلدية، و88 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.