31 ألف إصابة.. تحذيرات من تفشي «السل» في الدار البيضاء بالمغرب

أصدر أطباء في مدينة الدار البيضاء المغربية، تحذيرات من تفشي مرض السل في المدينة، عقب الزيادة في الإصابات العام الماضي، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وذكرت الصحفية، أن الدار البيضاء سجلت ما يقرب من 6 آلاف إصابة بمرض السل خلال العام الماضي من أصل 31 ألف إصابة في المغرب كلها.فيما قالت الدكتورة نادية الشافلي، رئيسة الفرع الجهوي للعصبة المغربية لمحاربة مرض السل بمدينة الدار البيضاء، إن العاصمة الاقتصادية تسجل أعلى معدلات الإصابة بمرض السل على الصعيد الوطني، نظرا لظروف العيش غير الملائمة في الأحياء غير المهيكلة، وارتفاع نسبة الكثافة السكانية في الأحياء الشعبية بهذه المدينة، وهو ما دفعنا إلى دق ناقوس الخطر منذ أمد طويل.وأضافت: "مدينة الدار البيضاء شهدت أكثر من 25% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة على الصعيد الوطني، وهو ما يستدعي تضافر مجهودات المهنيين والمجتمع المدني والهيئات المنتخبة المحلية من أجل القضاء على الأسباب الحقيقية التي تساعد على انتشاره".وطالبت الجميع بالتوجه إلى الطبيب فور الشعور بأعراض المرض، والحفاظ على النظافة بشكل مستمر.