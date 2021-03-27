تعليق أنشطة إيبارشية أبوقرقاص بالمنيا بسبب تزايد إصابات كورونا

أعلن الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة والخدمات وأنشطة مدارس الأحد والرحلات والخلوات بكنائس الإيبارشية، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.وأكد الأنبا فيلوباتير، في بيان، استمرار إقامة القداسات الإلهية بنسبة حضور 25%، بالإضافة إلى الحجز المسبق لها.وتابع أسقف أبو قرقاص: "تمنع الزيارات المنزلية والاكتفاء بالاتصال تليفونيًا، بالإضافة إلى تعليق صلوات القنديل بالمنازل والاكتفاء بالقنديل العام يوم جمعة ختام الصوم".وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.