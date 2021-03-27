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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الضبع: مجلس النواب سيحاسب المسؤول عن حادث قطاري سوهاج أي كان موقعه

السبت 27/مارس/2021 - 11:14 ص
جريدة الدستور
سعيدة عامر
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تواجد محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، وعلاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على رأس لجنة شكلت مساء أمس من لجنة النقل بالمجلس برئاسة محمود الضبع وعضوية النائبين سامح عاشور وأحمد سعد نويصر، في سوهاج، لزيارة أهالي ضحايا حادث تصادم القطارين والمصابين ومتابعة الموقف.

وقال محمود الضبع، رئيس اللجنة، في تصريحات لـ"الدستور" إنه وعضوي اللجنة توجهوا أمس الجمعة لمتابعة الموقف وطمأنة أهالي الضحايا والمصابين لطمأنتهم بأن الدولة لن تتوان في محاسبة المخطئ أيًا كان موقعه، مضيفًا: "نقلنا لهم تحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وأن حقهم لن يذهب هدرًا".

وأكد الضبع، أن سوهاج شهدت عقب الحادث ملحمة إنسانية، فالجميع كان يرى دعم المصابين والمتوفيين بالتبرع بالدم أو بالبطاطين والمواد الغذائية والتبرع بتوصيل الراغبين في التبرع بالدم وغيرها، ما يؤكد أن الشعب المصري دائمًا يقف يد واحدة في الأزمات.

وأشار النائب، إلى أنه وأعضاء اللجنة سيعملون على صياغة تقرير يرصد كافة تفاصيل الحادث وعدد الإصابات والوفيات وبلد كل حالة وموقعها، لتقديم التفاصيل كاملة لرئيس لجنة النقل الذي سيقمها بدورها لرئيس مجلس النواب لعرضها على المجلس، مشددًا على أن المجلس ينتظر تقرير النيابة العامة التي انتدبت فنيين لمتابعة الموقف وشرح كيفية وقوع الحادث وأسبابه، حيث لا يمكن التكهن بأسباب الحادث ولا المتسبب في وقوعه قبل انتهاء التحقيقات.

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