الأردن يطلق ملتقى العقبة الدولي للفنون الإسلامية

يطلق الأردن ملتقى العقبة الدولي للفنون الإسلامية "المعرض الإلكتروني الرابع"، بعنوان "دور الهاشميين في المحافظة على المقدسات"، غدا الأحد، بتنظيم من مديرية ثقافة العقبة وجمعية أمواج للثقافة والفنون، بمشاركة 60 خطاطا ومزخرفا من 15 دولة عربية وإسلامية.وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور - في تصريح، اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن هذا الملتقى الذي يعقد في مدينة العقبة ويستمر يومين، جاء ليوثق تاريخ الفنون الإسلامية عبر مسيرة الدولة الأردنية، موضحا أن الملتقى يتضمن محاضرة عن الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.ولفت البدور إلى أن المعرض يقدم فيلما وثائقيا لمتحف "آرمات عمان"، الذي يمثل شاهدا على مساهمة الخطاطين الأردنيين في كتابة اللوحات الإرشادية لشوارع عمان والمحافظات، وكتابه اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية، وما لهذا المتحف من أهمية في حفظ الذاكرة المكانية للأردن، ولوحات خطية وزخرفة تحمل المعاني الوطنية.بدوره، أشار رئيس جمعية أمواج للثقافة والفنون الخطاط ياسر الجرابعة، إلى أهمية الملتقى في إظهار مكانة الأردن، من حيث الاهتمام بالخط والزخرفة، لافتا إلى أن الملتقى يحتوي على أعمال متنوعة من فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بمشاركة واسعة من الفنانين، الذين سيشاركون بلوحات خطية وزخرفية متنوعة، تشمل جميع أنواع الخطوط العربية والإسلامية، ويضم المعرض مشاركات من 15 دولة عربية.